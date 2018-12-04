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Мединский поддержал идею ограничить прокат голливудских фильмов

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Глава Минкультуры Владимир Мединский поддержал идею главы киностудии «Мосфильм» Карена Шахназарова ввести ограничения на прокат в России американских фильмов. Об этом он заявил журналистам 3 декабря.

«Меры государственного протекционизма в области кино должны быть усилены, иначе наш кинематограф будет разрушен рано или поздно всемирной машиной Голливуда», — заявил Мединский.

Вместе с тем, министр напомнил, что последнюю инициативу ведомства об отведении 35%-ной квоты на показ одного фильма в данный день в кинотеатре не нашла поддержки у правительства.

«Мы говорили всего лишь о том, что один фильм не может занимать в прокате более 35%, а „Фантастические твари“ занимали в отдельные дни в ноябре свыше 70%», — заявил Мединский добавив, что сам фильм не смотрел, поскольку считает его детским, сообщает телеканал «360».

В этой связи, по мнению министра, у зрителя нет выбора, а российское кино, вне зависимости от его качества, не имеет возможности дойти до этого зрителя, пишет «Интерфакс».

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