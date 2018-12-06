Отчет пошел: полиция проверяет деятельность фонда Сокурова

Проверка, которая проводится в отношении учрежденного Александром Сокуровым некоммерческого фонда «Пример интонации», не связана с непосредственной деятельностью режиссера. Об этом «Известиям» заявили коллеги кинематографиста и представители Общественной палаты РФ. Если руководство фонда допустило ошибку в отчетности, это еще не значит, что она была сделана сознательно, считает гендиректор киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин. Ходу проверки будет уделено самое серьезное внимание, заявил «Известиям» член ОП Артем Кирьянов. Он подчеркнул, что причиной, по которой художественные деятели оказываются в поле зрения правоохранительных органов, нередко является в том числе и их «слабая правовая культура».

Информация о начале проверки деятельности некоммерческого фонда поддержки кинематографа «Пример интонации» появилась утром 6 декабря.

«Полиция Петроградского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту заявления гражданина о возможных противоправных действиях, связанных с деятельностью указанной организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщило агентство «Интерфакс».

фонда Сокурова 1 Кадр из фильма «Теснота» Фото: Пионер

Поводом для проведения проверочных мероприятий, по данным СМИ, могла стать деятельность директора фонда Николая Янкина, который подозревается в хищении бюджетных средств. Согласно информации, опубликованной на сайте комитета по культуре Петербурга, в 2016 году фонд Сокурова получил от города 3,6 млн рублей субсидий на производство документального фильма «Опыты». Этим же распоряжением организации было выделено 4,8 млн рублей на художественный фильм «Теснота» и еще 3,6 млн рублей на короткометражку «Глупости».

Нюансы интонации

Гендиректор тесно сотрудничающей с фондом киностудии «Ленфильм» Эдуард Пичугин в беседе с «Известиями» призвал не преувеличивать сам факт проверки.

— Компетентные органы обязаны реагировать на каждый сигнал — вплоть до анонимных. Все организации регулярно проходят через что-то подобное, и, как правило, ни к чему это не приводит, — сказал он. — Возможно, мы слышим об этой проверке в первый и последний раз. И даже если будет вдруг выявлена какая-то ошибка в отчетности, это еще не значит, что она была сделана сознательно. Иными словами, необходимо подождать результатов.

Друзья и коллеги народного артиста России Александра Сокурова также считают, что выводы из происходящего делать рано.

— Александр Николаевич не имел никакого отношения к финансово-хозяйственной деятельности фонда, — отметил в беседе с «Известиями» глава киностудии Proline Film, продюсер сокуровских картин «Фауст» и «Александра» Андрей Сигле.

Юрий Купер, известный художник, работавший с Сокуровым над оперными постановками, также уверен, что к деятельности руководства фонда режиссер отношения не имеет.

— Александр Сокуров — один из самых серьезных и глубоких режиссеров на сегодняшний день. И совершенно бескомпромиссный человек — всегда говорит, что думает, — заявил он. — Подозревать его лично в каких-то схемах просто смешно, думаю, к этому же выводу придут и правоохранительные органы.

фонда Народный художник России Юрий Купер Фото: ТАСС/Виктора Великжанина

Правовая культура

Со стороны общественности и особенно юридического сообщества ходу следствия по возможному делу о хищениях в фонде «Пример интонации» будет уделено очень серьезное внимание, сказал «Известиям» член Общественной палаты России, вице-президент «Молодежного союза юристов России» Артем Кирьянов.

— Очень печально, когда мастера российской культуры оказываются в поле зрения правоохранительных органов. К сожалению, это происходит в том числе по причине слабой правовой культуры, — отметил он.

По мнению юриста, деятелям культуры совершенно не обязательно участвовать в работе компаний, которые так или иначе имеют отношение к финансированию, сбору и аккумуляции каких-либо средств.

— Особенно это тревожно в части получения и расходования госсредств, но пока мы слабо знакомы с причинами, по которым следственные органы пришли с обысками. Делать какие-то заключения рано, — сказал Артем Кирьянов. — Но даже если деньги собираются в виде частных пожертвований, даже если это средства спонсорские, это не значит, что невозможны преступления, связанные с налогообложением, с выводом этих средств через конторы по обналичиванию. Такие вещи не должны ассоциироваться с деятелями культуры, которых мы любим давно и всерьез. И любим совершенно не потому, что они предприниматели или меценаты.

фонда Сокурова 2 Вице-президент «Молодежного союза юристов России» Артем Кирьянов Фото: ТАСС/Юрий Машков

Личные счёты

Сам режиссер на момент подготовки материала был недоступен — на странице фонда в Facebook говорится, что он находится в больнице. В соцсети также приведено сообщение от имени Сокурова. Происходящее вокруг фонда режиссер связывает с доносом бывшего сотрудника организации.

«Этот человек занял большие деньги в фонде и у меня, но, к сожалению, не вернул их ни туда, ни мне. Насколько я понимаю, действия этого господина связаны с желанием каким-то образом уйти от необходимости возвращения долга», — сказано в комментарии.

Обращением в полицию автор доноса мог пытаться свести личные счеты с руководством фонда, предполагает режиссер.

Некоммерческий фонд поддержки кинематографа «Пример интонации» создан в 2013 году для поддержки молодых авторов, делающих первые шаги в киноискусстве. Работе фонда оказывали содействие Министерство культуры России, комитет по культуре Санкт-Петербурга, общественный фонд Владимира Смирнова и киностудия «Ленфильм».

Александр Сокуров — один из крупнейших российских кинодеятелей, лауреат престижных кинопремий. Ранее режиссер входил в совет по культуре при президенте РФ, а несколько дней назад стал членом президентского совета по правам человека.