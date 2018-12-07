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Президент Чехии рассказал об отсутствии шпионов в стране

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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Президент Чехии Милош Земан прокомментировал доклад Службы безопасности и информации (СБИ) страны, в котором говорилось об активной деятельности в республике российских и китайских спецслужб. Глава государства заявил, что за шесть лет его президентства контрразведка не обнаружила в Чехии ни одного шпиона.

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Чешский лидер уточнил, что читает ежегодные доклады СБИ, как открытую часть, так и закрытую.

«И за эти 6 лет я не нашел в них никаких конкретных сведений о том, что удалось обнаружить хотя бы одного-единственного российского или китайского шпиона», — сказал он в интервью TVBarrandov.

Земан уточнил, что во время выполнения его задания СБУ искала исламских террористов в Чехии, но в отчетах сообщалось, что мусульманская община в республике миролюбива и не осуществляет противоправных действий. Однако глава этой же общины сбежал из Чехии, и его объявили в розыск, обвинив в поддержке терроризма и его финансировании.

«А этого ни в открытой, ни в закрытой частях докладов СБИ вообще не появлялось», — резюмировал он.

В ноябре Земан выступил с критикой глобального соглашения ООН по миграции, которое не предполагает разделения мигрантов на легальных и нелегальных. Данным пунктом соглашения «очень легко злоупотребить на практике», заявил политик.

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