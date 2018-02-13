Письмо президенту

Мать россиянина Евгения Никулина, задержанного в Праге по запросу США в 2016 году, отправила письмо чешскому президенту Милошу Земану. В своем обращении (есть в распоряжении «Известий») Любовь Сокирдонова просит главу республики посодействовать освобождению ее сына. Адвокат Евгения Никулина Владимир Макеев заявил «Известиям», что довести дело россиянина до высшего руководства страны крайне важно.

Гражданин РФ Евгений Никулин был задержан чешской полицией 5 октября 2016 года по запросу США. Американские власти обвиняют его в причастности к хакерским атакам на сайты ряда крупных американских компаний в 2012 году. Сам россиянин, который уже более года находится в пражской тюрьме Панкрац в ожидании решения об экстрадиции, свою вину не признает.

Мать Евгения Никулина Любовь Сокирдонова 8 февраля отправила письмо на имя президента Чехии Милоша Земана, в котором просит главу республики обратить внимание на незаконные действия силовых структур в отношении ее сына и оказать содействие его освобождению.

«В нарушении всех международных норм права сына через несколько часов после задержания поместили в психиатрическую больницу, привязали руки и ноги к кровати и насильственно удерживали, не давая сходить в туалет и лишив пищи. На протяжении всего этого времени его обкалывали психотропными препаратами, поражающими волю», — говорится в письме (орфография и пунктуация автора сохранены), направленном президенту республики.

В обращении также сказано, что 7 февраля 2017 года Евгения Никулина незаконно вывезли из тюрьмы для встречи с агентом ФБР Джефри С. Миллером, который ему предлагал «согласиться на экстрадицию в США и там в средствах массовой информации скомпрометировать президента США Дональда Трампа, оговорив себя во взломе серверов демократической партии и ЦРУ». Как утверждает Любовь Сокирдонова, за это лжесвидетельство ее сыну обещали прекращение уголовного преследования, денежное вознаграждение и гражданство США. В противном случае Евгению Никулину угрожали принудительной экстрадицией в США, где он может получить 54 года тюремного заключения.

«Несмотря на протесты общественности и меры, предпринимаемые по линии МИД России, бывшее правительство Чехии (в октябре 2017 года в стране прошли парламентские выборы. — «Известия») не предприняло должных мер реагирования на явные нарушения прав человека, совершенных на территории Чехии. Я инвалид, передвигаюсь на инвалидной коляске, и мне с каждым днем всё труднее и труднее бороться за жизнь младшего сына (старшего я похоронила год назад). Мой сын предпочел правду обещанному благополучию. Ему всего лишь 30 лет. У него одна единственная жизнь и надежда на справедливость. Я умоляю Вас не лишать меня этой последней надежды, — говорится в конце письма.

В администрации чешского президента «Известиям» подтвердили факт получения письма, отметив, что оно было передано для регистрации.

Адвокат россиянина Владимир Макеев в беседе с «Известиями» отметил, что довести все нюансы дела до руководства страны крайне важно, и письмо может оказать положительный эффект на судьбу Евгения Никулина.

— США подобными действиями нарушают не только права гражданина России, но и пренебрегают суверенитетом Чехии. Недопустимо, чтобы заключенного тайно вывозили для встречи с представителями американских спецслужб, — заявил Владимир Макеев.

В Москве неоднократно заявляли, что отвергают используемую американцами практику осуществления экстерриториальной юрисдикции и настаивают на выдаче россиянина на родину, где его обвиняют в краже более 100 тыс. рублей c электронных кошельков в 2009 году. Согласно общепринятым юридическим нормам, российский запрос имеет приоритет, поскольку задержанный — гражданин РФ. В посольстве России в Чехии ранее заверили «Известия», что «Евгению Никулину оказывается комплексная консульская поддержка».

Пражский городской суд в мае 2017 года постановил, что россиянин может быть выдан как Вашингтону, так и Москве. Это решение было обжаловано защитой Евгения Никулина, который неоднократно заявлял, что желает экстрадиции на родину. Однако 24 ноября 2017-го Высший суд в Праге отказал ему в удовлетворении апелляции. Несмотря на то что последнее слово теперь остается за министром юстиции Чехии, необходимо учесть, что исторически ситуация в Чехии сложилась так, что глава государства имеет возможность влиять на принятие решений, которые касаются как внутренней, так и внешней политики.