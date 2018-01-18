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Медленная смерть в чешской тюрьме

Задержанному в Чехии по требованию спецслужб США Евгению Никулину не оказывают необходимой медицинской помощи
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Фото: vscr.cz
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Состояние здоровья задержанного в Праге по требованию американских спецслужб гражданина РФ Евгения Никулина серьезно ухудшилось. Ситуация может стать критической, заявил «Известиям» адвокат Владимир Макеев. По его словам, россиянин нуждается в специализированной медицинской помощи, в которой ему отказывают. В посольстве России в Чехии «Известиям» сообщили, что будут делать всё возможное для соблюдения прав Евгения Никулина.

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Самочувствие Евгения Никулина, арестованного по запросу ФБР США в октябре 2016 года, серьезно ухудшилось. Адвокат Владимир Макеев рассказал «Известиям», что, несмотря на неоднократные обращения в различные чешские инстанции, его подзащитному отказывают в специализированной медицинской помощи.

— Ситуация тревожная, и я очень беспокоюсь за здоровье Евгения, у которого больные желудок и почки. Он находится в заключении уже больше года и регулярно жалуется на острые боли. Он нуждается в определенном питании. В тюрьме ему без должного обследования назначили диету, но она только усугубляет его состояние. Может быть, кому-то она помогает, однако для Евгения это смертный приговор, — сказал «Известиям» Владимир Макеев.

Адвокат добавил, что, помимо этого, у его подзащитного подорвано моральное состояние, поскольку на него постоянно оказывают давление.

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— Он фактически находится в полной изоляции. К нему применяли карательную психиатрию и пытались добиться от него лжесвидетельства о его якобы имевшем место вмешательстве в ход американской предвыборной кампании. Конечно же, это всё сказывается на общем состоянии человека, который пытается доказать свою невиновность, — резюмировал Владимир Макеев.

В Москве неоднократно заявляли, что отвергают навязываемую американцами практику осуществления экстерриториальной юрисдикции и настаивают на выдаче россиянина на родину, где его обвиняют в краже более 100 тыс. рублей c электронных кошельков в 2009 году.

— Евгению Никулину оказывается комплексная консульская поддержка, — рассказал «Известиям» пресс-атташе посольства России в Чехии Алексей Колмаков. — Наши сотрудники в контакте с задержанным российским гражданином и его адвокатами, а также с чешскими властями и руководством тюрьмы. В рамках консульской конвенции мы делаем и будем делать всё возможное для того, чтобы были соблюдены законные интересы российского гражданина, включая необходимое медицинское обслуживание.

В пражской тюрьме «Панкрац», где содержится россиянин, отказались отвечать «Известиям» на какие-либо вопросы по делу Евгения Никулина.

В США россиянин обвиняется в причастности к хакерским атакам на сайты нескольких крупных компаний в 2012 году. Задержанный, однако, утверждает, что американские спецслужбы в Чехии неоднократно требовали от него признаться во вмешательстве в президентские выборы. Защита пытается не допустить его выдачи в Штаты, где ему может грозить до 54 лет заключения.

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Адвокаты россиянина неоднократно заявляли, что Евгения Никулина после задержания насильно удерживали в психиатрической больнице «Богнице», где ему внутривенно вводили глюкозу вместо полноценной пищи и регулярно кололи сильные антипсихотические и противоэпилептические препараты. Его не пускали в туалет, он был лишен возможности прогулок, ему не дали позвонить близким и родным.

Пражский городской суд в мае прошлого года постановил, что россиянин может быть выдан как Вашингтону, так и Москве. Это решение было обжаловано защитой Евгения Никулина, который неоднократно заявлял, что желает экстрадиции на родину. Однако Высший суд в Праге 24 ноября 2017 года отказал в удовлетворении апелляции. Последнее слово теперь остается за министром юстиции Чехии. Адвокаты российского гражданина также подали жалобу в Конституционный суд страны на нарушения, допущенные при его аресте, и на условия содержания в тюремном заключении.

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