Разведка Чехии опровергла слова Земана о производстве «Новичка»

Правительство Чехии заверило, что отравляющее вещество из группы «Новичок» никогда не производилось, не исследовалось и не складировалось в Чехии. Об этом говорится в заявлении кабмина по итогам встречи премьер-министра Андрея Бабиша с главами военной разведки и контрразведки.

3 мая президент Чехии Милош Земан заявил, что на территории его страны был в небольшом количестве синтезирован яд А-230, и привел мнение военной разведки о том, что это вещество могло входить в группу «Новичок».

«В Чехии никогда не производилось, не исследовалось и не складировалось никакое вещество типа «Новичок». Это констатировали обе спецслужбы в своих сообщениях», — приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения.

Как доложили представители разведки, в рамках программы по охране военнослужащих и населения, а также по защите жителей от оружия массового поражения был произведен микросинтез вещества «Новичок А-230», которое отличается от вещества А-234, обнаруженного при отравлении британского агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Полученный продукт в чешских лабораториях продукт был сразу же уничтожен.

В заявлении указано, что недоразумение могло возникнуть из-за неправильного использования НИИ минобороны терминов «производство» и «тестирование». Так, закон №19 от 1997 года подразумевает, что производством является каждая химическая реакция, а военный институт не обозначал в своих документах микросинтез как производство.

4 мая руководитель департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков сообщил, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» могли производить около 20 западных стран.

Британский агент и бывший сотрудник Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в городе Солсбери в Великобритании. В произошедшем обвинили российскую сторону. В Москве неоднократно указывали на бездоказательность выдвинутых обвинений.