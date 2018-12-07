Иномарка протаранила остановку с людьми в Челябинске

В Челябинске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого одна из машин вылетела на остановку общественного транспорта. Об этом сообщает 74.ru.

Авария произошла днем 6 декабря на улице Дзержинского — столкнулись автомобили Nissan и Mazda. В результате последняя вылетела в автобусную остановку, где в этот момент находились две женщины.

По данным издания, пешеходы были госпитализированы. Водители не получили серьезных травм.

6 декабря на трассе в Ярославской области столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате аварии погибли два человека, еще семь человек пострадали. Они были госпитализированы.