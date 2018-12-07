Россиян могут обязать платно регистрировать свои телефоны

В Совете Федерации подготовили законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по их идентификационным номерам (IMEI), чтобы запретить операторам регистрировать краденные устройства в сети. Об этом сообщила председатель комиссии совфеда по развитию информационного общества.

Законопроект планируется внести в Госдуму в ближайшее время, кроме того, он уже поддержан профильными министерствами и ведомствами. Операторам будет предложено подключать к сети только владельцев аппаратов с разрешенным IMEI.

При этом похищенным или утраченным телефонам, а также одинаковым номерам или не прошедшим регистрацию начнут приостанавливать доступ к сети связи, пишет ТАСС. Порядок действий для оспаривания подобных решений будет установлен утвержденными правительством правилами связи.

12 ноября сотрудники Роскомнадзора и радиочастотной службы подытожили итоги проверки качества услуг операторов связи «большой четверки» в Вологде, Перми и Петропавловске-Камчатском.