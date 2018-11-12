Ведомства оценили качество сотовой связи еще в трех городах России

Сотрудники Роскомнадзора и радиочастотной службы подытожили итоги проверки качества услуг операторов связи «большой четверки» в Вологде, Перми и Петропавловске-Камчатском.

Измерение сигнала проводили с августа по ноябрь на основных магистралях городов, подъездах к вокзалам и на других площадках, где традиционно находятся много абонентов. Специалисты оценили качество соединения, скорость передачи сообщений и данных.

Большая доля неуспешных попыток голосового соединения зафиксирована в Вологде. У МТС она составила 2,5%, у «Мегафона» — 2,1%, «Вымпелкома» продемонстрировал 8% неудачных соединений, а «Т2 Мобайл» — 2%. В Петропавловске-Камчатском получены похожие результаты, говорится 12 ноября на сайте Роскомнадзора.

«Лучшие результаты получены в Перми, где доля неуспешных попыток установления голосового соединения не превышает 2%», — подчеркнули в ведомстве.

В середине октября Роскомнадзор оценил связь на участках трассы «Таврида» в Крыму. Хуже всего связь была у операторов «Крымтелеком» и «Севтелеком» — каждая десятая попытка установления голосового соединения оказалась неудачной.