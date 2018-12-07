Прямой эфир

Оборудование для погружения в Марианскую впадину могут изготовить в РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Ассоциации полярников, спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров рассказал «Известиям» о том, что России нужны новые аппараты для глубоководных погружений.

Бескрайние перспективы: в Петербурге стартовал Арктический форум
Власти, ученые и бизнес обсуждают вопросы развития Заполярья

В данный момент Россия владеет двумя глубоководными аппаратами «Мир». Однако они не работают, так как для них нужно соответствующее научно-исследовательское судно.

«Есть и проекты, и идеи, каким образом можно восстановить «Миры». Может быть, даже не сами «Миры», а их аналоги, ведь этим аппаратам уже более 30 лет. Проект строительства подобных обитаемых глубоководных аппаратов, конечно, нужен», — сказал Чилингаров.

Полярник сообщил, что холдинг «Алмаз-Антей» может изготовить оборудование для погружения в Марианскую впадину.

«То есть аппарат, который может выдержать такое огромное давление, «Алмаз-Антей» сделать сможет — нужно только конструкторское решение. Мы всерьез об этом думаем. Есть люди, которые нам верят, если мы возьмемся за это дело — доведем его до конца», — добавил Чилингаров.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Арктика становится интересной для молодежи»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Калашников» раскрыл возможности новейшего арктического беспилотника ZALA Arctic
Очень уязвимый вид: как в Арктике уживаются люди и белые медведи
И что для этого предпринимают в России и Норвегии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017