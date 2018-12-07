Оборудование для погружения в Марианскую впадину могут изготовить в РФ

Президент Ассоциации полярников, спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров рассказал «Известиям» о том, что России нужны новые аппараты для глубоководных погружений.

В данный момент Россия владеет двумя глубоководными аппаратами «Мир». Однако они не работают, так как для них нужно соответствующее научно-исследовательское судно.

«Есть и проекты, и идеи, каким образом можно восстановить «Миры». Может быть, даже не сами «Миры», а их аналоги, ведь этим аппаратам уже более 30 лет. Проект строительства подобных обитаемых глубоководных аппаратов, конечно, нужен», — сказал Чилингаров.

Полярник сообщил, что холдинг «Алмаз-Антей» может изготовить оборудование для погружения в Марианскую впадину.

«То есть аппарат, который может выдержать такое огромное давление, «Алмаз-Антей» сделать сможет — нужно только конструкторское решение. Мы всерьез об этом думаем. Есть люди, которые нам верят, если мы возьмемся за это дело — доведем его до конца», — добавил Чилингаров.

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