«Калашников» раскрыл возможности новейшего арктического беспилотника ZALA Arctic

Генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев раскрыл на форуме «Арктика: настоящее и будущее» возможности новейшего арктического беспилотника (БПЛА) серии ZALA Arctic.

По словам Дмитриева, эти беспилотники способны успешно решать задачи по круглосуточной охране периметров, организации полноценной системы слежения за арктическим побережьем и территориальными водами. Также они могут проводить исследования в арктической зоне и обеспечивать безопасность морского судоходства, сообщает телеканал «Звезда».

БПЛА могут проводить регулярный мониторинг ледовой обстановки и разведывательные операции на удалении до 100 км. У комплекса есть собственная система альтернативной навигации GIRSAM.

Максимальная продолжительность полета беспилотника достигает 250 мин (более 4 ч).

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