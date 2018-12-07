Более 30 человек пострадали во время аварии с автобусом в Польше

Автобус с 50 пассажирами перевернулся на западе Польши. В результате ДТП погиб один человек, еще как минимум 37 получили ранения и травмы.

Как пишет ТАСС со ссылкой на спасателей, инцидент произошел на трассе S3 в Любушском воеводстве. Автобус упал в придорожный ров и перевернулся.

По словам местной пожарной охраны, на месте продолжают работать спасатели и бригады скорой помощи, так некоторые пассажиры оказались заблокированы внутри салона. Пять пострадавших находятся в критическом состоянии.

Причины происшествия выясняются. По мнению спасателей, водитель мог не справиться с управлением из-за плохих погодных условий.

В ночь на 6 декабря на 9 км трассы Усть-Лабинск–Лабинск–Упорная в районе станицы Некрасовская в результате ДТП погибли шесть человек, среди которых — водитель легковушки и пятеро его пассажиров, включая двоих детей пяти и восьми лет.