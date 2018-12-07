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Лукашенко извинился перед Путиным за несдержанность в споре

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко извинился за несдержанность во время спора о снижении цен на газ с российским лидером Владимиром Путиным на саммите Евразийского экономического союза (ЕЭС) в Санкт-Петербурге.

Как пишет телеканал «360», Лукашенко отметил, что объяснение было бурное и потом пришлось извиняться. Все из-за того, что он напомнил, что для белорусских потребителей газ стоит $130 за тыс. кубометров, а для российских в соседней Смоленской области — $70.

Все спорные вопросы стороны позднее решили проработать на следующей неделе сначала на уровне вице-премьеров, потом премьер-министров, а затем и глав государств обеих стран.

По словам Лукашенко, они с Путиным расставят все точки над «i», чтобы в очередной раз не войти в новый год с нерешенными проблемами. Путин ответил белорусскому коллеге, что при рыночной цене на газ Минску пришлось бы платить под $200 за тыс. кубометров, а не $127 и $129. 

Затем лидеры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) провели неформальный саммит в формате обеда, где подвели итоги уходящего года.

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