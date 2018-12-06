Посольство России расследует смерть россиянина в больнице Флориды

Посольство России в США занято выяснением обстоятельств и причин смерти, предположительно, гражданина РФ Германа Волкова. Он скончался от сердечного приступа в больнице города Джексонвилл, штат Флорида.

«В настоящее время посольство выясняет принадлежность умершего к российскому гражданству, обстоятельства и причины его смерти, а также контакты его родственников», — говорится в сообщении посольства в Facebook, опубликованном в четверг, 6 декабря.

56-летний Герман Волков скончался в медицинском центре Джексонвилля 30 ноября. В сообщении Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) говорится, что смерть наступила спустя два дня с момента выписки россиянина из другой больницы города. Отмечается, что он отказался от лечения в первом медицинском заведении.

Волкова заключили под стражу за незаконное пребывание на территории США в июне 2017 года. Его виза была просрочена. Федеральный иммиграционный судья приказал ему покинуть страну в декабре 2017 года.

28 ноября мать ребенка, погибшего после пребывания в миграционном центре Техаса, потребовала от властей компенсации в $60 млн.