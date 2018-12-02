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Командующий Пятым флотом ВМС США найден мертвым в Бахрейне

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Фото: TASS/ZUMA/Jonathan Clay
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Тело командующего Пятым флотом военно-морских сил США Скотта Стирни обнаружено в Бахрейне, говорится в заявлении ВМС.

Как уточняет «РИА Новости», Стирни был найден мертвым в своей резиденции в субботу, 1 декабря. Служба уголовных расследований ВМС и министерство внутренних дел Бахрейна начали расследование гибели военачальника. В ведомствах сообщили, что пока нет причин говорить о преднамеренном убийстве.

Бахрейн является важным партнером США в оборонных инициативах. В королевстве располагается Пятый флот ВМС США, также эта страна участвует в военных операциях под американским руководством.

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