Командующий Пятым флотом ВМС США найден мертвым в Бахрейне

Тело командующего Пятым флотом военно-морских сил США Скотта Стирни обнаружено в Бахрейне, говорится в заявлении ВМС.

Как уточняет «РИА Новости», Стирни был найден мертвым в своей резиденции в субботу, 1 декабря. Служба уголовных расследований ВМС и министерство внутренних дел Бахрейна начали расследование гибели военачальника. В ведомствах сообщили, что пока нет причин говорить о преднамеренном убийстве.

Бахрейн является важным партнером США в оборонных инициативах. В королевстве располагается Пятый флот ВМС США, также эта страна участвует в военных операциях под американским руководством.