Прямой эфир

Россиянин скончался в миграционной тюрьме США

0
Фото: ice.gov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гражданин РФ Герман Волков скончался в больнице города Джэксонвилл в возрасте 56 лет.

Как сообщила иммиграционно-таможенная полиция США, он находился под стражей в миграционной тюрьме в штате Флорида. Предполагается, что он умер по естественным причинам.

Волков был заключен под стражу в 2017 году как незаконно находящийся в стране иностранный гражданин и ожидал высылки. Отмечается, что он задержался в США после истечения срока неиммиграционной визы.

28 ноября мать ребенка, погибшего после пребывания в миграционном центре Техаса, потребовала от властей компенсации в $60 млн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
США применили резиновые пули и слезоточивый газ против мигрантов на границе
The Guardian спрогнозировала новый виток миграционного кризиса в Европе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017