Россиянин скончался в миграционной тюрьме США

Гражданин РФ Герман Волков скончался в больнице города Джэксонвилл в возрасте 56 лет.

Как сообщила иммиграционно-таможенная полиция США, он находился под стражей в миграционной тюрьме в штате Флорида. Предполагается, что он умер по естественным причинам.

Волков был заключен под стражу в 2017 году как незаконно находящийся в стране иностранный гражданин и ожидал высылки. Отмечается, что он задержался в США после истечения срока неиммиграционной визы.

28 ноября мать ребенка, погибшего после пребывания в миграционном центре Техаса, потребовала от властей компенсации в $60 млн.