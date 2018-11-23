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The Guardian спрогнозировала новый виток миграционного кризиса в Европе

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Фото: REUTERS/Jon Nazca
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Спустя три года с начала миграционного кризиса в Европе по-прежнему нет согласия по поводу его разрешения, большинство наблюдателей сходятся во мнении, что число въезжающих мигрантов может снова вырасти в будущем. Об этом написала газета The Guardian.

На сегодняшний день показатели миграции в ЕС существенно ниже, чем в 2015–2016 годах во время пика наплыва. Как сообщила газета 21 ноября, в 2018 году в Европу по морю прибыли около 103 тыс. беженцев: 56 тыс. — в Испанию, 23 тыс. — в Италию, 29 тыс. — в Грецию и приблизительно 1 тыс. — на Мальту. За прошедшие с 2014 года время Евросоюз принял более 1,8 млн мигрантов. 

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Испания, Италия и Греция испытывают особую напряженность в силу своего географического положения на Средиземном море и из-за законодательства ЕС, в соответствии с которым беженцы должны подавать заявления о предоставлении убежища в первой стране прибытия в Европейский Союз. Многие эксперты убеждены, что эти законы нужно срочно менять.

Однако согласия по поводу того, что делать, по-прежнему нет. Одни предлагают усилить контроль на внешних границах, другие — более справедливо распределять прибывших между странами-членами сообщества. Любое решение будет вынуждено балансировать между интересами состоятельных северных стран, южных государств, которые находятся «на линии фронта», а также стран Центральной и Восточной Европы (как, например, Венгрия или Польша), которые вовсе отказываются принимать мигрантов.

При этом антииммиграционные настроения только возрастают. В частности, глава МВД и вице-премьер Италии Маттео Сальвини из правой партии «Лига» пообещал выслать 500 тыс. беженцев из страны. Германия в 2015 году с одобрения канцлера Ангелы Меркель приняла свыше 1 млн мигрантов. Теперь возрастает поддержка ультраправой партии «Альтернатива для Германии», которая поставила проблему миграции на первое место в своей политической повестке. Схожие настроения наблюдаются и в Австрии.

Переговоры лидеров ЕС состоялись в Брюсселе летом текущего года. В результате лидеры европейских государств согласились ослабить «бремя» Италии и Греции и приняли решение создать центры для обработки заявлений на получение статуса беженца в Европе, а также региональные платформы для распределения мигрантов на территории таких стран, как Алжир, Египет, Ливия, Марокко, Нигер и Тунис. Тем не менее существенных сдвигов в разрешении миграционного кризиса пока нет.

22 ноября вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Юрки Катайнен заявил, что основной внутренней угрозой для ЕС в настоящее время являются европейские политики. По его словам, ценности, на которых строилась евроинтеграция, находятся под ударом со стороны некоторых лидеров Евросоюза. «Фундаментальные ценности и либеральная демократия еще никогда после распада СССР не подвергались такому вызову», — сказал Катайнен.

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