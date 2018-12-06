Около 25 т креветки ввезли без разрешения из Китая в РФ

Владивостокскую компанию оштрафовали за попытку ввести из Китая в Приморский край почти 25 т креветки с нарушениями ветеринарно-санитарных требований. Контроль провели на складе временного хранения ООО «ДРТ». Разрешения на ввоз поднадзорной продукции у перевозчика не было.

Возбуждено административное производство по факту нарушения правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа». Теперь юридическое лицо может заплатить административный штраф или остановить работу на три месяца.

Как стало известно в сентябре, российский Минсельхоз ввел запрет на вылов креветок в Черном море до конца 2018 года.