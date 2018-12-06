Прямой эфир

Около 25 т креветки ввезли без разрешения из Китая в РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Владивостокскую компанию оштрафовали за попытку ввести из Китая в Приморский край почти 25 т креветки с нарушениями ветеринарно-санитарных требований. Контроль провели на складе временного хранения ООО «ДРТ». Разрешения на ввоз поднадзорной продукции у перевозчика не было. 

Возбуждено административное производство по факту нарушения правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил. Об этом сообщает РИА «Восток-Медиа». Теперь юридическое лицо может заплатить административный штраф или остановить работу на три месяца.

Как стало известно в сентябре, российский Минсельхоз ввел запрет на вылов креветок в Черном море до конца 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россельхознадзор усилил контроль креветок с индийского предприятия
Роскачество оценило безопасность продаваемых креветок

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017