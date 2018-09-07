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Роскачество оценило безопасность продаваемых креветок

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Фото: ТАСС/Геодакян Артем
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Специалисты Роскачества проверили на безопасность продаваемые в магазинах замороженные креветки. Продукция, в частности, оценивалась по объему ледяной глазури, весу продукции и ее размерам, содержанию вредных веществ — всего 35 показателей.

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Качество мяса креветок в большинстве своем имело хорошие показатели, в том числе вкусовые. Наличие антибиотиков ни в одном образце деликатеса не выявлено, хотя они могут быть использованы при выращивании ракообразных в условиях аквакультуры, сообщается на сайте надзорного органа.

При этом специалисты выявили в креветках из одной торговой сети, продающихся «на развес», повышенное, но неопасное для человека содержание мышьяка. Сразу после проверки сеть изъяла продукцию из продажи и направила претензию поставщику. В Роскачестве отметили, что дикие ракообразные способны накапливать вредные вещества, поэтому в их организме априори возможно присутствие этого химического элемента. Кроме того, было обнаружено в некоторых образцах превышение допустимых норм микроорганизмов, что указывает на начальную порчу товара.

Количество ледяной глазури на креветках, которая помогает сохранить товарный вид и свежесть продукта, соответствовало норме на 50%. Отмечается, что до 1 сентября следующего года товары должны соответствовать новым стандартам, при которых доля глазури для очищенных ракообразных не должна превышать 7%, а для неразделанных — 14% от общего веса. Правдивую информацию о размере продукции также указала лишь половина компаний. Креветки подразделяются на крупные, средние, мелкие и особо мелкие.

Всего была представлена продукция 25 торговых марок. Большая ее часть — российских производителей, в том числе из российской столицы, Санкт-Петербурга, Московской, Калужской и Калининградской областей.

4 сентября сообщалось, что российский Минсельхоз ввел запрет на вылов креветок в Черном море до конца 2018 года.

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