Россельхознадзор усилил контроль креветок с индийского предприятия

Россельхознадзор усилил контроль за креветками, импортируемыми с индийского предприятия Castlerock Fisheries. Об этом говорится в материалах ведомства.

Режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции предприятия по показателям безопасности ввели в связи с первичным выявлением запрещенных и вредных веществ в поступивших в Россию из Индии креветках, пишет RNS.

В Россельхознадзоре отметили, что специалисты обнаружили в продукции бактерии группы кишечной палочки. Компания Castlerock Fisheries является крупным производителем морепродуктов в Индии.

18 ноября сообщалось, что Россельхознадзор ввел временные ограничения на транзит американского мяса птицы в Казахстан по территории РФ. Такое решение объяснили тем, что продукция может впоследствии оказаться на российском рынке.