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Креветок запретили ловить в Черном море до конца года

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Запрет на вылов креветок в Черном море ввел Минсельхоз РФ. Он будет действовать до конца 2018 года. Как сообщает пресс-служба Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства, меры касаются всех видов рыболовства, включая спортивное и любительское. Исключение составляет ловля креветки в научно-исследовательских и контрольных целях.

В свою очередь, онлайн-газета «Новый Севастополь» уточняет, что за нарушение этого запрета положен штраф — до 5 тыс. рублей с конфискацией судна и орудий добычи водных биологических ресурсов. Также нарушителя заставят возместить ущерб из расчета 25 рублей за одну креветку травяную и 17 рублей за одну креветку каменную.

Добыча креветок у берегов Крыма будет возобновлена в зависимости от погодных условий с февраля или марта 2019 года, отмечает издание.

В середине июня Роскачество публиковало на своем сайте советы, помогающие покупателям выбрать правильные креветки.

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