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Дипломы Севастопольского госуниверситета признали в Иордании

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Иордания включила Севастопольский госуниверситет в список признанных иностранных вузов для всех научных степеней по очному обучению. Студенты СевГУ смогут работать или проходить дальнейшее обучение в королевстве.

Ректор севастопольского вуза Владимир Нечаев посещал Иорданию весной 2018 года. Он обсудил с министром высшего образования и науки королевства возможности сотрудничества и реализации совместных образовательных программ. Итогом работы администрации вуза стало включение Королевством Иорданией Севастопольского госуниверситета в список признанных иностранных вузов.

«Теперь мы можем приглашать студентов из Иордании и создавать совместные программы с иорданскими вузами, организовывать академический обмен преподавателями и студентами. Любой выпускник СевГУ сможет работать или пройти дальнейшее обучение в Иордании, а диплом Севастопольского госуниверситета там официально признан», — цитирует онлайн-газета «Новый Севастополь» начальника отдела международных отношений Управления по международному образованию и сотрудничеству СевГУ Игоря Гальцова.

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