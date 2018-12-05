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Федеральную инновационную площадку создадут на базе вуза Пензы

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Федеральной инновационной площадкой стал Пензенский государственный технологический университет. Он получил этот статус в результате победы на конкурсе Министерства просвещения РФ.

По словам и.о. ректора ПензГТУ Виктора Усманова, которые приводит ИА «Пенза-пресс», опыт вуза по формированию и функционированию инновационной структуры внедрят в массовую практику в области образования по всей стране. В администрации университета отметили, что речь идет об опыте вуза по учебно-методическому обеспечению онлайн-курсов, созданию онлайн-ресурсов по основным образовательным программам.

Всего статус федеральной инновационной площадки получил 51 вуз России. В Пензенском университете он будет действовать до 2023 года. Затем создадут единую федеральную систему онлайн-обучения педагогов учреждений среднего профессионального образования.

Ранее в России создали образовательную платформу для предпринимателей. Ее запустил банк «Открытие». Площадка получила название Open Academy. Она предназначена для развития цифровых навыков у бизнесменов.

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