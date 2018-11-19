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«Херсонес Таврический» и вуз Петербурга будут сотрудничать в сфере археологии

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Государственный историко-архитектурный музей-заповедник «Херсонес Таврический» и Санкт-Петербургский горный университет будут сотрудничать в сфере изучения и сохранения археологических памятников. Соответствующий меморандум был подписан в рамках Международного культурного форума в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба музея-заповедника, сотрудничество будет проходить в различных направлениях, среди которых археолого-геофизические и археометрические исследования.

Музей и университет планируют провести масштабную работу для того, чтобы выработать методы изучения и меры сохранения археологических памятников. Об этом пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Совместная работа ученых уже началась. Одним из важнейших направлений станет также подготовка научно-технических кадров и использование новейших методов геофизики для исследования памятников.

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