Спасательный пост установят на Ай-Петри перед новогодними праздниками

На плато Ай-Петри перед новогодними праздниками начнут дежурить крымские спасатели. Предполагается, что территорию будут контролировать три человека с двумя снегоходами.

Техника уже перебазирована в этот района и готова к работе. В МЧС Крыма ждут устойчивого слоя снега на плато, чтобы приступить к его патрулированию.

Как рассказали ИА «Крыминформ» в спасательном ведомстве, пост может начать работать и раньше начала новогодних каникул. Это произойдет в том случае, если туда приедут туристы.

А вот в праздничные дни спасатели будут нести дежурство на Ай-Петри независимо от погоды, поскольку в это время там традиционно отдыхает большое число людей.

В конце октября сообщалось о том, что в Крыму выпал первый снег. На Ай-Петри толщина снежного покрова составляла 2 см.