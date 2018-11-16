Прямой эфир

Спасательный пост установят на Ай-Петри перед новогодними праздниками

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На плато Ай-Петри перед новогодними праздниками начнут дежурить крымские спасатели. Предполагается, что территорию будут контролировать три человека с двумя снегоходами.

Техника уже перебазирована в этот района и готова к работе. В МЧС Крыма ждут устойчивого слоя снега на плато, чтобы приступить к его патрулированию.

Как рассказали ИА «Крыминформ» в спасательном ведомстве, пост может начать работать и раньше начала новогодних каникул. Это произойдет в том случае, если туда приедут туристы. 

А вот в праздничные дни спасатели будут нести дежурство на Ай-Петри независимо от погоды, поскольку в это время там традиционно отдыхает большое число людей.

В конце октября сообщалось о том, что в Крыму выпал первый снег. На Ай-Петри толщина снежного покрова составляла 2 см.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Крыму назвали резолюцию Генассамблеи ООН политической слепотой
МВФ признал Крым частью России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017