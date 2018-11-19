Сбор винограда полностью завершили в Крыму

В Республике Крым аграрии полностью завершили уборку урожая винограда. В общей сложности было собрано более 67 тыс. т. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Республики Крым со ссылкой на министра Андрея Рюмшина.

По оперативным данным администрации районов и городов Крыма, уборка винограда завершена в полном объеме. Аграрии убрали виноград с площади свыше 14 тыс. га, валовый сбор составил 67 тыс. т. Собранный урожай на 1% превысил показатель прошлого года. Об этом пишет ИА «Крыминформ».

Рюмшин также отметил, что с площади в 12 тыс. га было собрано почти 60 тыс. т технических сортов. Остальные 7 тыс. т являются столовыми сортами. Они были убраны с площади в 2,4 тыс. га. Средняя урожайность при этом составила более 47 ц/га.

Площадь виноградников в Крыму в 2017 году превысила 18 тыс. га. Полуостров входит в тройку лидеров по производству винограда в России.