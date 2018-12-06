В Сети высмеяли Порошенко за пост с котиком

Пользователи соцсетей высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который опубликовал в своем Twitter пост про кота и прикрепил к нему фотографию.

«А этот кот — первый «житель» уже заселенного общежития нового образца для военных в Старычах и уже празднует новоселье», — пояснил Порошенко.

По мнению ряда комментаторов в микроблоге президента, этот кот похож на кота Мостика, который является пушистым смотрителем Крымского моста. Другие предположили, что с помощью котов Порошенко хочет отвлечь народ от реальных проблем.

«Урок от Порошенко: как поднять свой рейтинг, когда ты в отчаянии. Постить котиков», — отметил пользователь с ником @DisgustingMujik.

«У него военное положение в стране, а он котиков постит», — пристыдил @pogovorim12.

«Зубы заговариваешь? Не удастся вам стать снова Президентом!» — предупреждает @VladVicMar.

«С нетерпением ждем пост про белочку», — иронизирует @Sparta100500.

Ранее в ноябре соцсети высмеяли Порошенко за ошибку в слове «гибридный». Пользователи призвали политика заставлять пресс-службу проверять тексты перед публикацией.