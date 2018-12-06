Прямой эфир

В Сети высмеяли Порошенко за пост с котиком

0
Фото: twitter.com/Петро Порошенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи соцсетей высмеяли президента Украины Петра Порошенко, который опубликовал в своем Twitter пост про кота и прикрепил к нему фотографию.

Без шансов: Медведев оценил возможности Порошенко на выборах
Премьер-министр России связал провокацию в Керченском проливе с планами украинского президента

«А этот кот — первый «житель» уже заселенного общежития нового образца для военных в Старычах и уже празднует новоселье», — пояснил Порошенко. 

По мнению ряда комментаторов в микроблоге президента, этот кот похож на кота Мостика, который является пушистым смотрителем Крымского моста. Другие предположили, что с помощью котов Порошенко хочет отвлечь народ от реальных проблем.

«Урок от Порошенко: как поднять свой рейтинг, когда ты в отчаянии. Постить котиков», — отметил пользователь с ником @DisgustingMujik.

«У него военное положение в стране, а он котиков постит», — пристыдил @pogovorim12.

«Зубы заговариваешь? Не удастся вам стать снова Президентом!» — предупреждает @VladVicMar. 

«С нетерпением ждем пост про белочку», — иронизирует @Sparta100500. 

Ранее в ноябре соцсети высмеяли Порошенко за ошибку в слове «гибридный». Пользователи призвали политика заставлять пресс-службу проверять тексты перед публикацией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ заподозрили Порошенко в появлении пьяным на публике
Порошенко рассказал о «тотальной изоляции» России

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017