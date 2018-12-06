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Порошенко заявил о переброске подразделений украинских десантников

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Президент Украины Петр Порошенко сообщил в четверг, 6 декабря, что подразделения десантно-штурмовых войск страны и технику передислоцируют в «важные для обороны направления».

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«С военного аэродрома на Житомирщине подразделения десантно-штурмовых войск будут перемещены на важные в оборонном значении направления и районы согласно утвержденным планам», — написал он в Twitter.

Ранее 6 декабря Порошенко заявил о наращивании группировок войск на границе с Россией, что, по его мнению, стало «элементом адекватного ответа на действия агрессора».

25 ноября три корабли ВМС Украины вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться и опасно маневрировали. В результате пограничники РФ применили силу для их остановки. Украинские моряки арестованы, суда доставлены в Керчь.

После случившегося в ряде областей Украины было введено военное положение, которое продлится до 26 декабря. Комментируя ситуацию, президент России Владимир Путин назвал произошедшее провокацией, организованной действующей украинской властью на фоне подготовки к выборам главы государства.

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