В МВД назвали Украину основными нарковоротами в Европу

Граждане Украины лидируют среди иностранцев, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, опередив выходцев из стран Средней Азии. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления МВД по контролю за оборотом наркотиков Кирилл Смуров во время пресс-конференции в четверг, 6 декабря.

«Украина стала одним из основных нарковорот в Европу. Граждане Украины работают курьерами, организаторами производства и наркопритонов», — приводит его слова РБК.

По данным Смурова, такая ситуация сложилась после 2014 года прежде всего из-за ухудшения социально-экономической ситуации на Украине.

Он добавил, что с начала 2018 года полицейские изъяли в России около 16 т наркотических веществ. Большинство из них — наркотики каннабисной группы.