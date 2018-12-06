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В МВД назвали Украину основными нарковоротами в Европу

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Фото: МВД РФ
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Граждане Украины лидируют среди иностранцев, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, опередив выходцев из стран Средней Азии. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления МВД по контролю за оборотом наркотиков Кирилл Смуров во время пресс-конференции в четверг, 6 декабря.

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«Украина стала одним из основных нарковорот в Европу. Граждане Украины работают курьерами, организаторами производства и наркопритонов», — приводит его слова РБК.

По данным Смурова, такая ситуация сложилась  после 2014 года прежде всего из-за ухудшения социально-экономической ситуации на Украине. 

Он добавил, что с начала 2018 года полицейские изъяли в России около 16 т наркотических веществ. Большинство из них — наркотики каннабисной группы.

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