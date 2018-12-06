С начала года в России изъяли около 16 т наркотических веществ

С начала 2018 года полицейские изъяли в России около 16 т наркотических веществ, большинство из них — наркотики каннабисной группы. Об этом 6 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД России Кирилла Смурова.

Из изъятых 15,7 т запрещенных веществ 10,2 т — наркотики каннабисной группы и 3,2 т синтетических средств.

Доля синтетических наркотиков в общем объеме наркотических веществ в России в течение пяти лет возросла из-за доступности в интернете способов изготовления. В качестве противодействия проводится мониторинг интернета на предмет наличия запрещенной к распространению информации, добавил полицейский.

5 декабря в Хабаровске вынесли приговор в отношении воспитательницы детского сада, задержанную при продаже наркотиков на территории учреждения. Исполнение приговора отсрочено до достижения ее шестилетней дочерью 14-летнего возраста.