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Парламент Грузии ограничил употребление марихуаны в стране

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Парламент Грузии в третьем и окончательном чтении принял законопроект, ограничивающий употребление марихуаны в стране.

Законопроект был разработан министерством внутренних дел Грузии в сентябре по инициативе правительства страны.

По данным издания «Грузия Online», употреблять марихуану можно будет только в пределах личного пространства, которое при этом не является местом предпринимательской деятельности.

За употребление конопли в общественном месте нарушителям грозит штраф от 800 до 2 тыс. лари (20–50 тыс. руб.). Также запрет на употребление действует для лиц, не достигших 21-летнего возраста. Правонарушение карается штрафом в размере от 500 до 1,5 тыс. лари (12,5–37,5 тыс. руб.).

За склонение лиц младше 21 года к употреблению наркотических средств законом предусмотрено уголовное наказание от шести до 10 лет тюрьмы.

Вопрос введения жестких санкций за употребление марихуаны возник после того, как 30 июля Конституционный суд Грузии упразднил единственное оставшееся наказание за потребление наркотика — штраф в размере 500 лари. Таким образом, страна оказалась в новой реальности — курение марихуаны фактически стало легальным, уточняет «Sputnik Грузия».

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