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Американка попала под арест из-за сладкой ваты

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Фото: TASS/YAY
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Американка Даша Финчер подала иск против округа Монро (штат Джорджия) и трех офицеров полиции из-за того, что ее арестовали на три месяца после обнаружения в салоне автомобиля сладкой ваты. Полицейские сочли сладость наркотиком.

Как сообщает CNN, инцидент произошел еще в 2016 году. Финчер ехала в машине со своим другом, когда их остановила полиция.

При обыске авто правоохранители обнаружили пакет с голубым веществом и заподозрили женщину в перевозке метамфетамина.

На убеждения Финчер и ее спутника в том, что это всего лишь сладкая вата, полицейские не отреагировали. Позже суд арестовал женщину с правом освобождения под залог в $1 млн, а сладость направил на экспертизу.

Через три месяца выяснилось, что в пакете не было запрещенных веществ, однако Финчер продержали под арестом еще две недели.

В иске женщина требует наказать виновных в ее несправедливом аресте, отмечая, что за время заключения пропустила рождение внука и не могла получить необходимую медицинскую помощь.

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