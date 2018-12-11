Всемирный банк назвал факторы, которые помогут России пережить внешние шоки и возможные санкции. Это относительно высокий уровень международных резервов и небольшой объем внешнего долга (около 29% ВВП).

Относительно небольшой госдолг — это действительно важный момент для такой экономики, как наша. Будь мы закредитованы сильнее, внешние воздействующие факторы в виде повышенной долговой нагрузки и необходимости изыскивать в условиях западных санкций дополнительные ресурсы для обслуживания займов, неизбежно сказались бы на динамике развития страны крайне негативно.

С другой стороны, следует понимать, что соотношение госдолга и ВВП не всегда является однозначным признаком «здоровья» экономики. В США долги составляют на сегодняшний день 105,4% от ВВП, в Еврозоне 86,7%, а в Японии и вовсе 253% от ВВП. И тем не менее все они чувствуют себя вполне неплохо и в случае начала глобальной мирового кризиса пострадают куда меньше слаборазвитых или развивающихся государств. А, к примеру, у Ливии это соотношение равно 16,5%, у не совсем благополучной Болгарии всего 22,1%, но никак нельзя быть уверенным, что эти страны переживут трудные времена без особых проблем. Так что само по себе соотношение величины госдолга к ВВП панацеей от бед никак не является.

Однако, именно в наших условиях относительно небольшой внешний долг является одним из тех факторов, которые действительно существенно упростят задачу изыскания ресурсов в случае начала мирового кризиса. Объем золотовалютных резервов страны тоже весьма важный параметр, который во многом может уменьшить влияние негативных внешних факторов. Но и он не является некоей «палочкой-выручалочкой». К сожалению, Россия очень сильно зависит от экспорта энергоресурсов и металлов за рубеж. При этом доля производимой и экспортируемой продукции, имеющей высокую долю добавленной стоимости, мала. Именно в этих дисбалансах и кроются основные угрозы для страны в случае возникновения кризисных явлений в мировой экономике.

Россия была бы куда более устойчива к внешним шокам, если бы обладала значительным количеством современных высокотехнологичных и наукоемких предприятий, производящих продукцию с высокой долей добавленной стоимости. И если бы основная часть оборудования на российских заводах и фабриках была бы отечественного производства. Более того, для такой большой страны, как наша, отечественная экономика имеет крайне низкую диверсификацию. Мы мало что можем и умеем производить самостоятельно, закупая за рубежом и оборудование для производств и бытовую технику, и товары легкой промышленности и даже часть продовольствия. Что же касается углеводородов, доля которых в валютных экспортных поступлениях в бюджет крайне высока, то в кризисы их стоимость как правило резко снижается, так что надеяться на этот источник дохода не приходится. А вот удорожание импорта из-за возможной девальвации рубля в случае масштабного кризиса, будет практически неизбежным.

Резюмируя, можно отметить, что у нас действительно есть преимущества в виде существенных резервов и относительно небольшого соотношения госдолга к ВВП, которые являются важными факторами, способными ослабить влияние внешних шоков в случае развития масштабного общемирового кризиса. Однако структурные перекосы в отечественной экономике, высокая зависимость от импорта, нестабильность национальной валюты не позволяют строить чрезмерно радужные прогнозы на случай введения очередных санкций.

Автор — финансовый аналитик

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