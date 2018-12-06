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Росстандарт снял запрет на продажу Chery Tiggo 3

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Фото: Chery
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Росстандарт снял ограничение на продажу кроссоверов Chery Tiggo 3, в связи с тем что дистрибутор «Чери Автомобили Рус» разработал и согласовал с ведомством программу мероприятий по устранению нарушений, сообщает пресс-служба компании.

Продажи запретили из-за несоответствия заявленной безопасности стекол действительной и некорректная работа системы ЭРА-ГЛОНАСС. Всего были выявлены 2730 подлежащих отзыву автомобилей Chery Tiggo 3, которые были выпущены в период с 9 января 2018 года по настоящее время.

В ближайшее время владельцы будут приглашены в авторизованные сервисные центры для проведения работ по донастройке эквалайзера устройства модуля ЭРА-ГЛОНАСС и замены динамика системы оповещения.

Также ведется работа по внесению в Одобрение типа транспортного средства на автомобили Chery Tiggo 3 информации о безопасности установленных стекол, соблюдение обязательных требований безопасности которых подтверждены сертификатом соответствия.

По данным «Авито Авто» самым популярным китайским автомобилем в России в 2018 году стал внедорожник Chery Tiggo. Спрос на эту модель составил 18%.

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