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Цвет кино: в Москве вручили премию «Событие года» 

В церемонии, организованной журналом «Кинорепортер», приняли участие Владимир Мединский, Никита Михалков и многие другие
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Фото: Арина Мостовщикова
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Премию «Событие года» за главные достижения в кино- и телевизионной индустрии вручили в среду, 5 декабря, в столичном кинотеатре «Иллюзион». Награда в этом году присуждалась в седьмой раз, однако впервые — под эгидой первого отечественного глянцевого журнала о кино «Кинорепортер». Как проходила церемония и кто получил статуэтки — в материале «Известий».

В качестве гостей и участников на вручении наград присутствовали, в том числе, министр культуры Владимир Мединский, кинорежиссер Никита Михалков, актер Дмитрий Харатьян и многие другие. В состав жюри вошли наиболее авторитетные эксперты индустрии, киноведы, кинокритики и колумнисты журнала «Кинорепортер».

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«Наша премия — это признание тех, кто внес весомый вклад в развитие кино- и телеиндустрии, кто заставил о себе говорить, кто подарил нам особые эмоции», — рассказала Мария Лемешева, директор и главный редактор журнала «Кинорепортер», журналист, член Международной федерации кинопрессы (FIPRESSI), Союза журналистов и Союза кинематографистов России, а также Экспертного совета Министерства культуры РФ.

Она также отметила, что жюри в своей работе руководствовалось сразу двумя важными критериями — номинантов оценивали как за их профессиональный вклад в развитие индустрии, так и за их участие в культурной жизни общества.

В этом году премия «Событие года» вручалась в восьми номинациях — не только связанных с кино и телевидением, но также посвященных достижениям в области телевидения и музыки.

В частности, «Актером года» был признан Павел Деревянко за его роль в сериале «Домашний арест», «Актрисой года» стала Юлия Александрова, появившаяся на экранах в популярном сериале «Звоните ДиКаприо». Награду «Открытие года» получил актер Алексей Смирнов за свои роли в ленте «История одного назначения» и в сериале «Садовое кольцо», а «Хитом года» члены жюри назвали трек Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий».

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«Актер года» — Павел Деревянко
Фото: Арина Мостовщикова
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«Актриса года» — Юлия Александрова
Фото: Арина Мостовщикова
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Певица Лолита Милявская во время выступления перед гостями церемонии
Фото: Арина Мостовщикова
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Дмитрий Борисов, который получил награду в номинации «Телеперсона года» 
Фото: Арина Мостовщикова
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Режиссер и сценарист Светлана Дружинина и оператор Анатолий Мукасей — победители в номинации «Мастер-класс года» 
Фото: Арина Мостовщикова
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Обладатель премии «Открытие года» — Алексей Смирнов
Фото: Арина Мостовщикова
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Жора Крыжовников, получивший приз в номинации «Прорыв года» 
Фото: Арина Мостовщикова
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Филипп Киркоров — обладатель награды «Хит года» за трек «Цвет настроения синий»
Фото: Арина Мостовщикова
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Владимир Мединский (слева) во время вручения премии в номинации «Проект года» — за чемпионат мира по футболу, состоявшийся в России летом 2018-го
Фото: Арина Мостовщикова
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Никита Михалков на церемонии вручения премии
Фото: Арина Мостовщикова

Ведущий программы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов стал «Телеперсоной года», а статуэтку в номинации «Прорыв года» получил режиссер Жора Крыжовников. Кроме того, наградой «Мастер-класс года» отметили семейный дуэт кинооператора Анатолия Мукасея и режиссера и сценариста Светланы Дружининой.

Особую премию, в номинации «Проект года», которая стала главной интригой вечера, вручал лично министр культуры РФ Владимир Мединский. Ее удостоился чемпионат мира по футболу, проходивший в России летом 2018 года. Получил награду председатель и генеральный директор Организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата «Россия-2018».

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Присутствовавший на церемонии кинорежиссер Никита Михалков отметил важность таких мероприятий для дальнейшего развития индустрии.

«Любые премии важны - это стимул, это соревновательный момент, это удовольствие, это, так сказать, стимулирует тех, кто делает кино и принимает в этом участие. Я думаю, если премия сама по себе пользуется интересом и дает импульс тем, кто получает ее и не получает, работать — это хорошо», — подчеркнул он.

Среди тех, кто вручал награды лауреатам, были актер Гоша Куценко, телеведущая Алла Михеева, композитор Алексей Рыбников и актриса Елена Захарова. Кроме того, для гостей церемонии и номинантов выступили известные музыканты — открывал вечер джазмен с мировым именем Вадим Эйленкриг, выступили также Лолита Милявская, победительница шоу «Песни» Кристина Кошелева, Максим Свобода и PLC.

Идеологом и организатором премии «Событие года» стала редакция журнала «Кинорепортер». Он был создан осенью 2018 года на базе российской версии журнала The Hollywood Reporter, которая существовала с 2012 года — первый номер нового издания был представлен в середине ноября. В планах журналистов и главного редактора и редакционного директора «Кинорепортера» Марии Лемешевой — сосредоточиться на популяризации российского кино, больше рассказывать о киноиндустрии евразийского пространства, а также уделять внимание телевидению, театру и популярной музыке.

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