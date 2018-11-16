Главный редактор «Кинорепортера» рассказала о новом издании

На Петербургском культурном форуме 15 ноября представили первый номер журнала «Кинорепортер». Издание представляет собой перезапуск российской версии The Hollywood Reporter.

Главный редактор «Кинорепортера» Мария Лемешева рассказала о новом издании. Она отметила, что впервые на обложке оказался российский артист — Владимир Машков, на что раньше у журнала не было права. Она отметила, что читатели активно интересуются именно российскими звездами, несмотря на расхожее мнение о том, что отечественное кино не популярно среди российской публики.