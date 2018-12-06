Бесплатные тесты на ВИЧ были организованы на матче «Спартак» — ЦСКА

Хоккейным болельщикам на матче «Спартак» — ЦСКА 1 декабря предложили сделать бесплатный тест на ВИЧ в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом. Экспресс-проверку проводили специалисты национального медицинского центра (НМИЦ) фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ. Совместную акцию во Всемирный день борьбы со СПИДом провели Континентальная хоккейная лига и торговая марка Durex.

Фанаты могли сдать слюну на анализ возле 504 сектора. Эксперты отмечают, что проводить такие социальные акции особенно эффективно при большом скоплении людей.

«Надо понимать, что регионы российской федерации они не одинаковые по пораженности, в Москве одна ситуация, в Екатеринбурге другая ситуация, в Новосибирске третья, во Владивостоке 4-я, поэтому подобные акции должны проходить во всех городах России», — отметил руководитель отдела инфекционной патологии НМИЦ Григорий Каминский.

Как отметил вице-президент КХЛ по маркетингу и коммуникациям Сергей Доброхвалов, инициативу согласились поддержать все хоккейные клубы, при этом игроки вышли на лед в специальных нашивках, посвященных акции.

«ВИЧ — это глобальная проблема, и в России в частности. Количество ВИЧ-инфицированных растет из года в год и сейчас около миллиона человек. Это очень серьезное число и проблемой является то, что люди мало знают и задумываются о ситуации», — отметил в свою очередь гендиректор ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» Игорь Радакович.

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря. Он был впервые провозглашен ВОЗ в 1988 году с целью повышения осведомленности об эпидемии СПИДа.

Как ранее сообщала «Известиям» министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, в России удалось добиться раннего выявления ВИЧ у 73% инфицированных взрослых и у 80% детей.