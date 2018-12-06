ЦБ отозвал лицензии еще у двух банков

Центробанк России аннулировал лицензии у московского Экономикс-банка и краснодарского Си Ди Би банка. Об этом 6 декабря сообщается на официальном сайте регулятора.

Лицензии Экономикс-банка и Си Ди Би банка аннулированы в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации. В ближайшее время будет назначен ликвидатор.

Обе финансовые структуры являлись участниками системы страхования вкладов. Экономикс-банк занимал 424-е место в банковской системе России, Си Ди Би банк» — 469-е место. Вкладчики банков могут рассчитывать на компенсацию в размере не более 1,4 млн рублей.

Ранее в этот день Центробанк отозвал лицензию у московского Златкомбанка. Финансовую структуру уличили в нарушениях в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

Зачистка российского банковского сектора началась в 2013 году. С рынка убирают слабые банки или же банки с сомнительной финансовой моделью. В ноябре 2017 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что процесс продлится еще год или два. По мнению экспертов Fitch, благодаря этим мерам число кредитных организаций может сократиться вдвое за четыре года.