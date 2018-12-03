Урок по кредиту: ЦБ и Минфин согласовали план финграмотности россиян

Министерство финансов совместно с Центральным банком и коллегами из других ведомств приняли план по повышению финансовой грамотности населения. Речь идет о введении в образовательные стандарты и учебные материалы соответствующих параметров в части обучения финансовой грамотности школьников. Об этом заявил первый зампред правительства и министр финансов Антон Силуанов в ходе совещания с вице-премьерами у Дмитрия Медведева.

В программу вовлечено около 40 субъектов РФ, где создаются центры по финансовой грамотности. С 2019 года планируется создать рейтинг регионов, в которых лучше поставлена работа. Планом предусмотрена подготовка более 40 тыс. педагогов по этой специальности.

— Финансовая грамотность важна для наших граждан, поскольку все планируют свои собственные бюджеты, личные бюджеты, хранят деньги в банках, берут ипотечные кредиты. Поэтому Министерство финансов совместно с Центральным банком, коллегами из других ведомств приняли план по повышению финансовой грамотности. Здесь действительно речь идет и о введении в образовательные стандарты и учебные материалы соответствующих параметров в части обучения финансовой грамотности наших школьников. Здесь речь идет о том, что мы подготовим не только учебные материалы, но и педагогов, — рассказал Антон Силуанов.

Осенью прошлого года распоряжением правительства была утверждена Стратегия повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы. Согласно тексту документа, у россиян недостаточный уровень финансовой дисциплины и ответственности за риски, связанные с выбором и пользованием различными финансовыми услугами и инструментами. Более 20% трудоспособного населения полагают, что небольшая задержка во внесении платежей по кредиту не страшна. При этом, по мнению 37% потребителей, возвращать взятый в банке кредит не обязательно. Озабоченность вызывает и тот факт, что по результатам проведенных исследований каждый пятый респондент, имеющий кредит (22%), указал, что выплаты по нему занимают более 30% доходов. 68% опрошенных отдают более 50%.

Во время совещания председатель правительства поинтересовался об итогах прошедшего недавно в Аргентине саммита G20, на котором присутствовал глава Минфина. Премьер-министр заявил о необходимости проанализировать декларации по снятию торговых барьеров, принятых на «двадцатке».

— Это отражается и на нашей экономике, и на экономике стран Евразийского союза. Мы недавно встречались, обсуждали, как нам совместно проводить дальнейшие действия по интеграции в этом направлении. Посмотрим, в том числе как будут работать декларации, которые вырабатывает «двадцатка» как крупнейший форум экономик мира, — сказал Дмитрий Медведев.

По словам Антона Силуанова, данные и прогнозы Международного валютного фонда (МВФ) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) говорят о снижении темпов роста мировой экономики с 3,9% до 3,7%. Во многом это связано с тем, что сегодня существуют ограничения в торговле, протекционизм, причем это отмечалось большинством стран. Это приводит к тому, что снижается инвестиционная активность.

— Буквально все страны призывали снизить, отменить те ограничения, те протекционистские решения, которые в последнее время были приняты, — доложил первый вице-премьер.

Саммит «Большой двадцатки», который 1 декабря завершился в Буэнос-Айресе, оказался успешным для российской внешней политики. Количество встреч, которые на полях G20 провел Владимир Путин, говорит о том, насколько активно Москва развивает свои международные контакты. Сам глава государства, комментируя итоги саммита, назвал его результативным. На двусторонних встречах российского лидера с главами отдельных стран обсуждались сирийский кризис, недавняя провокация Украины в Керченском проливе, решение территориального спора с Японией и регулирование цен на углеводороды.