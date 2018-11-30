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ЦБ утвердил новые тарифы ОСАГО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Центробанк утвердил расширение коридора базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО на 20%. Об этом 30 ноября информирует пресс-служба регулятора.

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Сейчас коридор базового тарифа ОСАГО составляет 3432–4118 рублей, однако новое указание ЦБ расширяет его до 2746–4942 рублей. Инициатива вводит гибкую систему коэффициента возраст-стаж (КВС) с детальной градацией. При этом нововведения предполагают снижение коэффициента для опытных водителей и повышение для молодых и неопытных. Таким образом, цена полиса станет более индивидуальной.

«Для наиболее рискованного сочетания возраста и стажа (у неопытных молодых водителей. — Ред.) коэффициент будет равен 1,87; для наименее рискованного сочетания (автолюбители старше 59 лет со стажем более 3 лет) коэффициент будет фактически в два раза меньше — 0,93, что создаст льготные условия для лиц пенсионного возраста», — говорится в сообщении на сайте Банка России.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», изменения не предполагают полный отказ от уравнительного ценообразования в ОСАГО, а также переход на индивидуальный тариф для каждого водителя. Их целью станет внедрение более гибкого подхода к установлению тарифов.

Кроме того, с 1 декабря стоимость автозапчастей для ремонта по ОСАГО возрастет на 6,5%. Расчет цен на комплектующие будет производится по новым справочникам. 

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