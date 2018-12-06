ЦБ отозвал лицензию у московского «Златкомбанка»

Центробанк России отозвал лицензию у московского «Златкомбанка». Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте регулятора в четверг, 6 декабря.

Финансовая организация допускала нарушения в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, направленных на вывод средств за рубеж.

Регулятор четыре раза за последние 12 месяцев применял меры надзорного воздействия. В двух случаях введены ограничения и один раз запрет на привлечение денежных средств физических лиц.

«Златкомбанк» занимал 405 место в банковской системе России, а также являлся участником системы страхования вкладов.

Зачистка российского банковского сектора началась в 2013 году. С рынка убирают слабые банки или же банки с сомнительной финансовой моделью. В ноябре 2017 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что процесс продлится еще год или два. По мнению экспертов Fitch, благодаря этим мерам число кредитных организаций может сократиться вдвое за четыре года.