У берегов Японии столкнулись два военных самолета США

Два военных самолета США столкнулись у берегов Японии. Об этом 6 декабря, сообщает телеканал NHK.

По предварительным данным, во время военных учений у берегов острова Сикоку столкнулись истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолет-заправщик КС-130.

На борту двух самолетов находились семь военнослужащих. По данным СМИ, на поиски были отправлены шесть кораблей береговой охраны Японии и один самолет. Спасателям удалось обнаружить двух военнослужащих. В каком состоянии они находятся, не уточняется.

Это не первый подобный инцидент с участием самолетов ВВС США в Японии. В середине ноября истребитель F/A-18 упал в море в 300 км от острова Китадайто. На борту воздушного судна находились два пилота. Они успели катапультироваться и позднее были спасены.

Около 70% площади американских военных объектов в Японии располагаются в префектуре Окинава, что вызывает недовольство у местных жителей. Ежегодно 11 мая здесь проходят традиционные марши за мир и против военных баз США. Они приурочены к годовщине прекращения американской оккупации и возвращения острова под контроль Токио.