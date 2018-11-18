В США потерпел крушение истребитель времен Второй мировой войны

Два человека погибли при крушении самолета времен Второй мировой войны в США, сообщил 17 ноября телеканал KXAN.

Инцидент произошел в Фредериксберг (штата Вирджиния) 17 ноября. Истребитель North American P-51 Mustang упал на автостоянку. На борту находились два человека, предположительно ветераны. Оба погибли.

Полиция начала расследование инцидента, выясняются причины крушения.

14 ноября сообщалось, что в американском штате Техас потерпел крушение самолет T-38 Talon. Погиб пилот.