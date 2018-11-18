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В США потерпел крушение истребитель времен Второй мировой войны

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Фото: Global Look Press/Tracy Barbutes
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Два человека погибли при крушении самолета времен Второй мировой войны в США, сообщил 17 ноября телеканал KXAN.

Инцидент произошел в Фредериксберг (штата Вирджиния) 17 ноября. Истребитель North American P-51 Mustang упал на автостоянку. На борту находились два человека, предположительно ветераны. Оба погибли.

Полиция начала расследование инцидента, выясняются причины крушения.

14 ноября сообщалось, что в американском штате Техас потерпел крушение самолет T-38 Talon. Погиб пилот.

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