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Истребитель ВВС США разбился недалеко от Окинавы

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Фото: TASS/ZUMA
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Американский истребитель F/A-18 разбился недалеко от южной японской префектуры Окинава. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошел в минувшую пятницу. Истребитель упал в море в 300 км от острова Китадайто. На борту воздушного судна находились два пилота. Они успели катапультироваться и позднее были спасены.

По данным издания, самолет с авианосца «Рональд Рейган» приписан к военной базе, располагающейся в городе Ивакуни.

На Окинаве находится около 70% площади американских военных объектов в Японии, в их числе крупнейшая за пределами Соединенных Штатов база ВВС США Кадена. Инциденты с участием американских военных регулярно происходят в регионе.

Ежегодно 11 мая на Окинаве проходят традиционные марши за мир и против военных баз США. Они приурочены к годовщине прекращения американской оккупации и возвращения острова под контроль Токио.

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