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Эксперты назвали самых щедрых работодателей России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Многие российские работодатели решили отказаться от премий сотрудникам по итогам года. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы «Работа.ру».

Всего в исследовании приняли участи 300 работодателей со всех регионов страны. Желание премировать всех своих сотрудников выразили 18% компаний, еще 24% решили премировать только отдельных работников, а вот 58% респондентов заявили, что не станут выдавать премии за 2018 год.

Как пишет «Федеральное агентство новостей», самыми скупыми оказались представители сферы строительства и недвижимости, а самыми щедрыми – в сфере информационных технологий.

5 декабря согласно опросу сервиса поиска вакансий «Работа.ру» стало известно, как россияне относятся к своему начальству. При этом около половины респондентов дали в целом положительные отзывы о работодателях.

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