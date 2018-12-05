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Россияне раскрыли уровень уважения к начальству

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Фото: Depositphotos
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Почти половина — 47% россиян — относится к своему начальству с уважением, а 1% испытывает чувство зависти. Восхищаются начальниками 2% граждан, испытывают к ним ненависть 4%, презрение — 6%, безразличие — 19% подчиненных. Об этом 5 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос сервиса поиска вакансий «Работа.ру».

«Чувство уважения возрастает пропорционально времени совместной работы. Так, респонденты, которые проработали с руководителем меньше полугода, выбирали «уважение в 41% случаев, а респонденты со сроком совместной работы более шести лет — в 58%. Безразличие также пропорционально снижается с 24% до 12%», — говорится в исследовании.

62% опрошенных заявили, что противоречия с начальством разрешаются поиском компромисса. Однако итоговое решение устраивает лишь в 57% случаев. 17% работников боятся испортить отношения с руководителями и готовы уступать в трудовых спорах. 9% респондентов готовы бездействовать и наблюдать, как конфликт разрешится сам собой. Еще 9% готовы отстаивать свои интересы.

Подавляющее большинство — 68% опрошенных — назвали отношения с начальством формальными. 21% рассказали о присутствии неформальных отношений. 11% работников сообщили о доверительных и даже дружеских контактах с руководством.

В опросе сервиса приняли участие 2350 россиян старше 18 лет, проживающих во всех федеральных округах.

3 декабря сообщалось, что самой важной характеристикой идеального работодателя большинство россиян назвали высокую зарплату. В пользу этого фактора высказались 75% участников опроса аналитического центра НАФИ. Вместе с тем для 63% опрошенных важен хороший социальный пакет.

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