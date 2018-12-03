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Россияне назвали главный признак прихода старости

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В ходе опроса граждане России назвали главный признак наступления старости и озвучили приоритеты качества жизни. Четвертый ежегодный опрос проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с компанией Bayer.

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Согласно полученным данным, опубликованным на сайте ВЦИОМа 3 декабря, каждый второй россиянин связывает приход старости с возникновением серьезных проблем со здоровьем. Особенно ярко эта точка зрения выражена в возрастной группе от 45 и до 59 лет. Среди признаков наступления старости назвали невозможность самостоятельно себя обеспечить, прекращение работы и возникновение зависимости от окружающих.

Топ-5 критериями качества жизни россиян по-прежнему остаются здоровье, безопасность, стабильный заработок, экология, качество и доступность продуктов питания.

Экология, развитость коммунальной инфраструктуры и доступность медицинской помощи стали аутсайдерами рейтинга.

Итальянские ученые предложили считать возрастом наступления старости 75 лет: большая часть населения Италии в возрасте от 60 до 75 лет находится в прекрасной форме и не страдает от заболеваний.

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