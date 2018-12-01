Итальянские ученые предложили считать началом старости возраст 75 лет

Итальянские ученые предложили считать возрастом наступления старости 75 лет, пишет «РИА Новости».

Так, большая часть населения Италии в возрасте от 60 до 75 лет находится в прекрасной форме и не страдает от заболеваний, заявил профессор университета Флоренции Никколо Маркьонни на конгрессе Общества геронтологов и гериатров в Риме.

По его словам, продолжительность жизни в Италии увеличилась на 20 лет по сравнению с началом XX века. Италия является самой стареющей нацией Европы. Из 60 млн жителей страны рубеж 65 лет перешагнула почти пятая часть населения.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ранее выяснил, что треть россиян (32%) считают, что старыми можно считать людей в возрасте 50–59 лет. При этом 31% опрошенных уверены, что старость начинается не раньше 60–69 лет.