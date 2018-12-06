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МИД Японии потребовал от США информации о крушении двух самолетов

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Фото: РЕН
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Министерство иностранных дел Японии передало американскому командованию сожаление в связи с крушением двух американских военных самолетов в районе японской префектуры Коти и потребовало предоставления информации о происшествии. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.

Американский истребитель-бомбардировщик McDonnell Douglas F/A-18 Hornet и военно-транспортный самолет-заправщик C/KC-130 ухнули в море во время дозаправки в воздухе. На борту воздушных судов находились семь человек. В район катастрофы были направлены шесть патрульных кораблей береговой охраны Японии. Также в поисково-спасательной операции участвуют японские самолеты.

В результате поисково-спасательной операции был найден один выживший военнослужащий. Предположительно, это один из пилотов. Причины крушения пока не называются.

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