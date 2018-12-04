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Пропавший армянский Су-25 разбился в горах

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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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Министерство обороны Армении заявило, что истребитель-штурмовик Су-25, который выполнял учебно-тренировочный полет, разбился в горах. Об этом сообщает 4 декабря «Интерфакс».

«Самолет потерпел крушение в регионе Маралика, в горах», — сказал пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, пилоты штурмовика подполковник Армен Бабаян и майор Мовсес Манукян погибли в ходе крушения.

Ранее 4 декабря сообщалось, что самолет Су-25 вышел на взлетную полосу аэродрома в Гюмри во вторник, чтобы выполнить учебно-тренировочный полет. Связь с ним была потеряна спустя 14 минут в 10:20 по местному времени (9:20 мск).

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